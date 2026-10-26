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Tibet'te 7,0'lık deprem sonrası Baqen'de 7 prefabrik ev büyük ölçüde tamamlandı

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Tibet'te 7,0'lık deprem sonrası Baqen'de 7 prefabrik ev büyük ölçüde tamamlandı
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Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesini vuran 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Gangchen kasabasındaki köyde prefabrik ev kurulumu devam ederken 7 prefabrik evin yapımı büyük ölçüde tamamlandı.

BAQEN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesini vuran 7,0 büyüklüğünde depremin ardından kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Yerel yetkililer, depremden etkilenen Baqen'in Gangchen kasabasındaki köyde prefabrik evlerin kurulumunun sürdüğünü bildirdi. İlk etap evlerin çatı panelleri pazar öğleden sonra takılırken, kablo döşeme ile kapı ve pencere montajı çalışmaları da sırasıyla ilerletildi.

An itibarıyla 7 prefabrik evin yapımı büyük ölçüde tamamlandı.

Kaynak: Xinhua
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