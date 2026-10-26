Tibet'te 7,0'lık deprem sonrası Baqen'de 7 prefabrik ev büyük ölçüde tamamlandı

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BAQEN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesini vuran 7,0 büyüklüğünde depremin ardından kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Yerel yetkililer, depremden etkilenen Baqen'in Gangchen kasabasındaki köyde prefabrik evlerin kurulumunun sürdüğünü bildirdi. İlk etap evlerin çatı panelleri pazar öğleden sonra takılırken, kablo döşeme ile kapı ve pencere montajı çalışmaları da sırasıyla ilerletildi.

An itibarıyla 7 prefabrik evin yapımı büyük ölçüde tamamlandı.

Kaynak: Xinhua