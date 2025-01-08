Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: 126 Ölü, 188 Yaralı
Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya, yaralananların sayısı ise 188'e yükseldi. Merkez üssü Xigaze şehrinin Dingri ilçesindeki Tsogo kasabası olan deprem, Salı günü gerçekleşti.
LHASA, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentine bağlı Dingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya, yaralananların sayısı ise 188'e yükseldi.
Merkez üssü Xigaze şehrinin Dingri ilçesine bağlı Tsogo kasabası olan deprem, salı günü Beijing saatiyle 09.05'te meydana gelmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel