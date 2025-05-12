Tibet'te 5,5 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı Yok

LHASA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin yer alan Xigaze kentine bağlı Lhaze ilçesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pazartesi günü saat 05.11'de meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin merkez üssünün 28,91 derece kuzey enlemi ve 87,54 derece doğu boylamı olduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada depremin güçlü şekilde hissedildiğini ve bazı bölge sakinlerini uykularından uyandırdığını söyledi.

Depremin ardından ilçede vakit geçirmeksizin müdahale önlemleri başlatıldı ve kasabalarda depremin etkilerini değerlendirme çalışmaları başlatıldı. İlçeden depremin merkez üssüne yangın ve kurtarma ekipleri sevk edildi.