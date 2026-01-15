Haberler

THY uçağında bomba tehdidi nedeniyle güvenlik prosedürleri devreye alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yollarının İstanbul-Barselona uçağında bir yolcunun uçağın içindeki internet erişim Noktası adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlemesi üzerine güvenlik önlemleri alındı. Uçuş güvenliğinin sağlanması için acil prosedürler uygulanırken, uçağın emniyetli inişinin ardından yetkili otoriteler tarafından kontroller yapılacak.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul- Barselona uçağının Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlemesi nedeniyle güvenlik prosedürlerinin devreye alındığı bildirildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşunun Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiğini aktardı.

Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin derhal başlatıldığını belirten Üstün, "Uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı