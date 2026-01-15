THY uçağında bomba tehdidi nedeniyle güvenlik prosedürleri devreye alındı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul- Barselona uçağının Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlemesi nedeniyle güvenlik prosedürlerinin devreye alındığı bildirildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşunun Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiğini aktardı.

Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin derhal başlatıldığını belirten Üstün, "Uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.