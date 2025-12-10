Haberler

THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY), Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) 23 Ekim 2024'te düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin kanseri yenen 10 yaşındaki kızı Ece Naz Ekici'yi bir uçağın pilot koltuğuna oturttu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından, şehit Ekici'nin anısına 5 bin fidan dikim programı kapsamında kızı Ece Naz'ın kendisini ziyaret ettiği anları paylaştı.

Kanseri yenen Ece Naz'ın havacılığa meraklı olduğunu belirten Bolat, paylaşımında, "Henüz 10 yaşında olan ve cesaretiyle kanseri de yenmeyi başarmış Ece Naz, TUSAŞ mensubu annesi Zahide Güçlü Ekici gibi havacılık sevdalısı. Bir ay önce kendisini ağırladığımızda test pilotu olmak istediğini söylemişti. Biz de onu hangarlarımızda gezdirerek uçaklarımızı yakından incelemesini sağlamıştık. O gün gözlerindeki ışıltıyı unutmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

THY'nin bir uçağındaki pilot koltuğunda Ece Naz'ın çekilen fotoğraflarına da paylaşımında yer veren Bolat, şunları kaydetti:

"Ziyaretimize, THY'de ikinci pilot olarak görev yapan ve havacılık sevgisini teknisyen babasından devralmış Başak Bensu Bayramoğlu da katılmıştı. Ece Naz, pilotlukla ilgili merak ettiği tüm soruları kendisine sorarken, havacılığın aslında bir kuşaktan diğerine aktarılan güçlü bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Küçük yaşına rağmen büyük hedefler koyan Ece Naz'ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle paylaştığım fotoğraf karelerinin, tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayallerinin peşinden gitmek için cesaret vermesini diliyorum. Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediğimiz şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin emanetine sahip çıkmayı ise bir borç biliyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
