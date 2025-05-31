THY'nin Yeni Uygulaması ABD'de Destek Buldu

THY'nin Yeni Uygulaması ABD'de Destek Buldu
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Türk Hava Yolları'nın (THY), uçak terminale ulaşmadan emniyet kemerini çözerek ayağa kalkan yolculara para cezası uygulamasına ABD medyası ve sosyal medyada büyük destek geldi. Uygulamanın detayları ve sosyal medyadaki yansımaları dikkat çekti.

NEW Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni düzenlemesiyle uçak terminale ulaşmadan emniyet kemerini çözüp koridorda ayağa kalkan yolculara para cezası uygulaması ABD medyasında ve sosyal medyada büyük destek buldu.

Ulusal kanal ABC Televizyonunun sabah kuşağı program Good Morning America, Türkiye'deki uygulamayı gündeme getirdi.

Program sunucusu, "Uçakta size koltuğunuza iterek çıkış kapısına ilk gitmeye çalışan biri oldu mu?" diyerek, THY'nin yeni uygulamasına dikkati çekti.

Yeni uygulamaya göre THY'nin bu şekilde davranan yolculara yaklaşık 67 ABD doları ceza keseceğini belirten sunucu, "ABD havayolu şirketleri böyle bir uygulama yapar mı, çok net değil ama THY bu konuda açık." dedi.

Program videosunun ilgili bölümü sosyal medya hesabından paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları da "Evet", "Sonunda" şeklinde ifadeler ve alkış emojileriyle uygulamaya destek verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sizce daha fazla yerde bu kuralın uygulanması gerekir mi?" diye sorarken, başka bir kullanıcı "Bu harika bir konsept. Bu öneriyi destekliyorum." diye yazdı.

Diğer bir kullanıcının da, "Bu kural her zaman olmalıydı. Sığır gütmek, uçaktan inme zamanı geldiğinde bazı insanların davrandığı şekilden daha düzenlidir." şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

Ulusal CBS kanalı, Associated Press, Washington Post ve New York Post gibi diğer ulusal medya kuruluşlarının da söz konusu haberi sitelerine taşıması dikkatlerden kaçmadı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yeni düzenlemeye göre, uçak terminale ulaşmadan emniyet kemerini çözüp ayağa kalkan yolculara 2 bin 500 TL para cezası uygulanabileceğini açıklamıştı.

Yeni düzenlemeye göre, kemer ikaz ışığı sönse dahi yolcuların uçak park edene kadar yerlerinde oturmaları gerekiyor. Bu uygulamanın, kabin ekiplerinin sürekli uyarıda bulunma zorunluluğunu azaltacağı bekleniyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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