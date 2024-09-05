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THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'dan Tayvan'ın başkenti Taipei'ye hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçağın inişe kısa bir süre kala türbülansa girmesiyle 6 kişi yaralandı. 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandığı uçakta panik dolu anlar yaşandı. THY'den yapılan açıklamada 214 yolcu ve 17 kişilik kabin ekibinin bulunduğu uçağın, Taipei meydana sorunsuz iniş yaptığı ve yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan açıklama yaparak son duruma ilişkin bilgi verdi. Üstün açıklamasında "TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları'nın yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Üstün, yolcuların ve ekibinin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

İşte Yahya Üstün tarafından yapılan o açıklama;

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Türk Hava Yolları Sosyal Medya İstanbul Taipei Güncel Medya

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Yorumlar (11)

JokerAllame:

Ve bundan dolayı Dolar 60 TL oldu

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Ali Kerem:

Allah korusun geçmiş olsun herkese

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Ertan ipşir:

Taipei neresi. Öyle bi yer mi var

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Türkiyem:

Yaklaşık 15 senedir uçak yolculuğu yaparım ve hiç korkmazdım ama son 2 senedir uçaklarda mı pilotlarda mı bir gariplik var anlamadım. Hemen hemen her inişte çakılmış ve savrulur gibi iniş yapıyorlar.

6
1
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