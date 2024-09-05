THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

İstanbul'dan Tayvan'ın başkenti Taipei'ye hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçağın inişe kısa bir süre kala türbülansa girmesiyle 6 kişi yaralandı. 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandığı uçakta panik dolu anlar yaşandı. THY'den yapılan açıklamada 214 yolcu ve 17 kişilik kabin ekibinin bulunduğu uçağın, Taipei meydana sorunsuz iniş yaptığı ve yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan açıklama yaparak son duruma ilişkin bilgi verdi. Üstün açıklamasında "TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları'nın yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Üstün, yolcuların ve ekibinin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

İşte Yahya Üstün tarafından yapılan o açıklama;