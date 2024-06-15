THY "Baruthane Pilavcısı" Şahin'e 1 yıl boyunca bilet satmayacak

Türk Hava Yolları (THY), "Baruthane Pilavcısı" olarak tanınan ve uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'e 1 yıl boyunca uçak bileti satmayacak.

KENDİ PİLAVINI YİYİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

"Baruthane Pilavcısı" adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan işletmeci Nedim Şahin, THY uçağında verilen ikram yerine yanında getirdiği kendi markasına ait pilavı yedi. Şahin, bu anları cep telefonu kamerasıyla videoya çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

THY KARA LİSTEYE ALDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine THY, şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

ŞIRDANCI MEHMET İÇİN DE AYNI KARAR ALINMIŞTI

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur da 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.