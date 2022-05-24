Thor: Love and Thunder filminin kötüsü yeni fragmanda ortaya çıktı! - Haberler

8 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen Thor : Love and Thunder filminden yeni bir fragman daha geldi. Serinin dördüncü filminde Jane Foster'ı canlandıran Natalie Portman geri dönerken büyük bir heyecan da bizleri bekliyor. Yeni filmin kötü karakteri da ilk defa bu fragmanda gözler önüne serildi.

Christian Bale'nin canlandırdığı Gorr ilk defa gözler önüne serildi!

İki Thor'u bir arada göreceğimiz yeni filmin ana kötü karakterini de yeni fragman ile birlikte sonunda görmüş olduk. Christian Bale tarafından canlandırılan Gorr karakterinin lakabı ise "Tanrı Kasabı". Daha önce ailesi ve çocuklarını bir trajedi ile kaybeden Gorr, evrende gezerek çeşitli tanrıları öldürüyor. Bu seferki hedefi ise Thor ve Zeus gibi görünüyor.

Thor: Love and Thunder için ilk fragman paylaşıldı

Evet filmde Zeus karakterini de göreceğiz. Love and Thunder filminde Zeus'u ise bir diğer ünlü oyuncu Russell Crowe canlandırıyor. Bu sayede MCU'nın Olympians versiyonuna da ilk bakışımızı atmış oluyoruz. Ayrıca Tessa Thompson'ın canlandırdığı Valkyrie karakteri de yine yen film ile bizlerle olmaya devam edecek.

Peki kim bu Gorr the God Butcher?

Adından da anlaşılacağı gibi, Tanrı Kasabı Gorr, hayatını tanrıları öldürmeye adamış bir süper kötü olarak karşımıza çıkıyor. Gorr'un bu yaptıklarının arkasında ise intikam duygusu yatıyor. Marvel Comics'te Gorr, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Daha o çocukken hem annesi hem de babasını kaybeden Gorr, acımsız bir dünyada tek başına kalıyor.

Gorr'un başına gelen burada son bulmuyor. Evlenip çocuk sahibi olan Gorr, bir deprem sırasında eşi Arra ve bir tanesi hariç tüm çocuklarını kaybediyor. Gorr'un hayata tutunma amacı olan hayatta kalan tek çocuğu Agar da gezegendeki açlık nedeniyle ölüyor. Bu noktadan sonra kontrolü kaybeden Gorr, tanrılara nefret kusmaya başlıyor.

Tanrılara inanmayı reddeden Gorr, atesit düşünceleri nedeniyle toplumdan dışlanıyor. Çölde ölmek üzere beklerken iki tanrının savaşına tanık olan Gorr'un hayatı da tam burada değişiyor. Çölde savaşan tanrıladan biri olan Knull'un kılıcı ile bütünleşen Gorr, o günden sonra tüm tanrıların korkulu rüyası haline geliyor.

Uzun zamandır beklenen Thor: Love and Thunder filmi 8 Temmuz itibariyle vizyona girecek. Peki siz yeni film hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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