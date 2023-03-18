THK'nın ramazan fitreleri depremzedelere

TÜRK Hava Kurumu'nda (THK) mahkeme kararı ile kayyum yönetiminin görevinin sonlandırılmasıyla birlikte görevlendirilen yeni başkan Ali Yüksel, kurumun geleneksel fitre, zekat ve bağış toplama faaliyetini depremzedelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla kullanacaklarını söyledi. Yüksel, "Bu yıl 21 Temmuz'a kadar toplayacağımız fitre, zekat ve bağışların yüzde 60'ını depremzedelere ulaştırmak üzere Afad'a göndereceğiz. Geriye kalan yüzde 40'ı ise gençlerimizin havacılık eğitimlerine kullanılacak" dedi.

THK Başkanı Ali Yüksel, THK'nın, kurulduğu günden bugüne kadar her türlü acıda, felakette milleti ile beraber olduğunu söyleyerek "Türk Hava Kurumu'nun onursal genel başkanı Cumhurbaşkanı'mızdır ve devleti ile bir bütün olarak hareket eder. Türk Hava Kurumu yaşanan deprem felaketinin duyulduğu andan itibaren tüm şubelerimizde, genel merkezimizle personelimizle birlikte bölgedeki vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu kapsamda ayni ve nakdi yardımlar organize ettik" dedi.

Başkan Yüksel, 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Genç Kanatlar Projesi' adıyla eylem planı çalışmalarının olduğunu belirterek, "Türk Hava Kurumu'nun kurumsal kapasitesini geliştirilmesi amacıyla 2022 yılı kasım ayında bir çalıştay düzenledik. Bunun içerisinde de gençlerle ilgili görevlerimizi işin uzmanlarıyla akademisyenlerimizle gençlerimizle beraber nasıl daha iyi yapabileceğimizi orada çalıştık. 'Yeni ufuklara doğru güvenle' temasıyla çalıştayımızı düzenleyip, neler yapabileceğimizi planladık. Bunların içerisinde 40'a yakın alanda çalışma planladık. Bunlardan biri de depremden önce de düşündüğümüz gençlerimizde afet bilincinin artırılmasıyla ilgili bir alandı. Gençlerimiz, o kurslara katılınca puan toplayacaklar. Belli seviyede puan toplayan bizim kurslarımıza ücretsiz katılabilecek. Bu planlamanın içinde Türk Hava Kurumu ile genç kanat bağ olan her bir gencimize AFAD'ın eğitim programları kapsamında acil yardım eğitimi, temel arama-kurtarma eğitimi ve daha küçük yaşta olanlara afet bilinci eğitimi vereceğiz" dedi.