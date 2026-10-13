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THK Eskişehir Şubesi, öğrencileri havacılıkla buluşturacak işbirliğini görüştü

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THK Eskişehir Şubesi, öğrencileri havacılıkla buluşturacak işbirliğini görüştü
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THK Eskişehir Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin havacılığa ilgisini artırmaya yönelik işbirliği imkanlarını görüştü. İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki ziyarette okul gezileri, bilim ve teknoloji etkinlikleri ile ortak projeler değerlendirildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilerin havacılığa ilgisini artırmaya yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile 14 ilçe milli eğitim müdürünü İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

Ziyarette merkezin eğitim olanakları tanıtılarak öğrencilerin havacılık faaliyetleriyle buluşturulması, okul gezileri, bilim ve teknoloji etkinlikleri ile ortak projeler geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Görüşmelerde, THK ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında geliştirilecek çalışmalarla öğrencilerin havacılığa yönelik farkındalıklarının artırılması ve uygulamalı eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması hedeflendi.

THK Eskişehir Şube Başkanı Çalışkan, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in havacılık alanındaki birikiminin genç kuşaklara aktarılmasının öneminin altını çizerek, kentteki tüm öğrencilerin havacılık kültürüyle tanışmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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