The Telegraph'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız iddiaları DMM'nin girişimleriyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) girişimiyle İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin asılsız iddialar içeren haberini kaldırdı.

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin stratejik iletişim kanallarının, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttüğü belirtildi.

Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı Türkiye'ye yapılmış sayacağı" ve "İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine" dair açıklamalarda bulunduğunun öne sürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu dezenformasyonun The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındığı kaydedildi.

DMM'nin iddiaların ardından hızla harekete geçerek, söz konusu söylemleri çürüttüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, İletişim Başkanlığının kararlı ve etkin duruşu neticesinde gazetenin, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdığı, içeriği giren editörün de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak özür dilediği bildirildi.

İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv'in de İletişim Başkanlığının yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, "Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü 'hakikat mücadelesinin' başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İletişim Başkanlığının sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
