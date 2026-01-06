Haberler

The Jerusalem Post: İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki projelere dahil olmasını engelleme şansı azalıyor

İsrail gazetesi, Tel Aviv'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engellemeye yönelik şansının giderek azaldığını yazdı.

The Jerusalem Post gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki bazı projelerde yer almasına yönelik "hayır" deme seçeneğinin giderek azaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin yer almasını engellemeye çalıştığı ancak Tel Aviv'in seçeneklerinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engelleme şansının azaldığını dile getiren kaynak, "İsrail'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın ona (Erdoğan'a) ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç tane 'hayır' kaldığı sorusu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, ABD'nin arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında dün Paris'te başlayan müzakerelere de yer verildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bazı yerlerden çekilmesi gibi yeni taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
