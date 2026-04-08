The Economist: ABD ve İsrail, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"

The Economist dergisi, ABD ve İsrail istihbaratlarının İran'ın füze kapasitesini hafife aldığını ve yok ettikleri füze sayısını gözlerinde büyüttüklerini belirtti. İran'ın misilleme kapasitesi ve füze fırlatıcılarının durumu üzerine yapılan analizler dikkat çekti.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, ABD ve İsrail istihbaratlarının, İran'ın yıllar içerisinde inşa ettiği füze kapasitesini "hafife aldıklarını" ve kendilerinin imha ettiği füze sayısını "gözlerinde büyüttüklerini" yazdı.

The Economist'in haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'ın misilleme kapasitesine yönelik analizlere yer verildi.

Haberde, ABD ve İsrail'in istihbarat servislerinin, Tahran'ın yıllar içerisinde ürettiği füze sayısını "hafife aldıkları", savaşın ilk haftalarında ve ayrıca Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da "gözlerinde büyüttükleri" belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin veya fırlatıcılarının azaldığına hiçbir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.

Az sayıda İsraillinin " İran'ın füze stokunun bu kadar dayanacağını beklediği" kaydedilen haberde, ABD ve İsrail'in, İran'ın topraklarının farklı noktalarına yerleştirilen füze fırlatıcılarını havadan hedef almak için de uçaklarını uzun süre uçuramadığına işaret edildi.

Haberde, İran'ın füze fırlatıcılarının bir kısmını da yerin altında tutmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, "İsrailli analistler, ateşkes ilan edildiğinde İran'ın füze fırlatma yetisine hala sahip olacağını düşünüyor. İran'ın bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacak." ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Güpegündüz yaptıklarına bakın: 'Başımıza taş yağacak' dedirten görüntü

