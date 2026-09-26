The Daily Star'a göre Bangladeş ile ABD sivil nükleer mutabakat zaptı imzaladı

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Bangladeş ve ABD'nin sivil nükleer işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına imza attığı bildirildi.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Başbakanlık Danışmanı Rehan Asad ve ABD Dışişleri Bakanlığında Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Jacob Helberg dün New York'ta sivil nükleer işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptının, nükleer işbirliği ile nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına odaklandığı ve sivil nükleer işbirliğinin en yüksek nükleer güvenlik standartlarına uygun olmasına yönelik ortak görüşü içerdiği kaydedildi.

Mutabakat zaptında ayrıca, iki tarafın da diplomatik ilişkilerinin stratejik önemini kabul ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA