The Boston Globe: ABD Halen Bir Sonraki Pandemiye Hazır Değil

The Boston Globe, yakın zamandaki olaylar silsilesinin Joe Biden Yönetimi için ciddi endişe kaynağı olması gerektiğini yazdı.

NEW YORK, 18 Temmuz (Xinhua) -- The Boston Globe'da Pazar günü yayımlanan bir haberde Kovid-19'un yeni Omicron alt varyantı BA.5, tüm ülkeye hızla yayılırken ABD hükümetinin bir kez daha 1 milyondan fazla Amerikalının canına mal olmuş virüse karşı hazırlıksız yakalandığı, bunun da halk sağlığı altyapısındaki birtakım eksiklikleri ortaya koyduğu bildirildi. Haberde "Örneğin ABD, takviye dozların uygulanmasında diğer ülkelerin çok gerisinde bulunuyor. Nitekim nüfusun sadece üçte biri en az bir takviye doz oldu" ifadeleri kullanıldı. Habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maskelerin tekrar kullanılmaya başlanması gereği de dahil olmak üzere BA.5 için etkili kılavuz ilkeler yayınlama konusunda geç kaldı ve "eyaletler de her zamanki gibi salyangoz hızıyla hareket ediyor." Haberde, "Kongre'yse çok ihtiyaç duyulan Kovid araştırmalarının yürütülmesini sürdürmek için gerekli fonları Beyaz Saray'a vermemeye devam ediyor" denildi. Habere göre yakın zamandaki olaylar silsilesi, Joe Biden yönetimi açısından ciddi bir endişe kaynağı olmalı, çünkü "bu, sadece ABD'nin uzun vadede hastalıkları kontrol altına almaya hazır olmadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda önümüzdeki ay ve yıllarda mevcut pandemiyle başa çıkmadaki sınırları da ortaya koyuyor."

Xinhua / Güncel