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Güney Kore'de yeri değiştirilen THAAD sistemleri Seongju Üssü'ne geri götürüldü

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ABD-İran savaşı nedeniyle yeri değiştirilen THAAD hava savunma sistemleri, Güney Kore'deki Seongju Üssü'ne geri götürüldü.

ABD- İran Savaşı sebebiyle Güney Kore'de yeri değiştirilen Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerinin, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) Seongju Üssü'ne geri götürüldüğü bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore'deki askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, THAAD sistemine ait tüm fırlatma rampaları, USFK'ye ait Seongju Üssü'ne geri taşındı.

Kamyonlara monte edilmiş fırlatma rampaları, bu yıl martta Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü'ne nakledilmişti.

The Washington Post'un haberinde ABD'nin, İran'a karşı saldırılarda kullanmak için THAAD rampalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırabileceği iddia edilmişti.

İddialar doğrulanmamıştı

O dönemde ABD'ye ait C-5 ve C-17 askeri nakliye uçaklarının Seongju Üssü'nde görülmesi, THAAD sistemlerinin Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı spekülasyonlarına yol açmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, o dönem USFK ihtiyaçları için hava savunma sistemlerinin ülke dışına konuşlandırılabileceğini bildirmiş ancak iddiaları doğrulamamıştı.

Balistik füzelere karşı tasarlanan THAAD, ABD'nin Kuzey Kore menşeli füze tehditlerine karşı Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne 2017'de konuşlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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