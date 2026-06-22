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Muğla'da Eski Kaymakam Şoförü Polis ile Anne ve Babası Uyuşturucu Suçundan Tutuklandı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaymakam şoförlüğü yaparken pasif göreve çekilen polis memuru E.Ö. ile anne ve babası, araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine tutuklandı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaymakam şoförü olarak görev yaparken bir süre önce pasif göreve çekilen polis memuru E.Ö. ile anne ve babası, seyahat ettikleri araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında pasif göreve çekilen ve daha önce Ortaca Kaymakam şoförlüğü yapan polis memuru E.Ö'nün kullandığı aracı takibe aldı. Harekete geçen ekipler, aracı Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramalarda gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anında araçta bulunan polis memuru E.Ö. ile yanında seyahat eden anne ve babası gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "uyuşturucu madde ticareti ve nakli yapma" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen Muğla Valiliği'nin idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Polis memuru E.Ö'nün bir süre önce pasif göreve çekildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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