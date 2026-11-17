(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS), Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "İktidarı bu uygulamalardan vazgeçmeye, basın özgürlüğü ve haber alma hakkına saygı duymaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

TGS'nin, sosyal medya hesabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, " Tele1, Halk TV ve şimdi de Sözcü TV. Bu saldırı halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kanallara tek tek yapılan kayyum atamaları haberin halkla buluşmasını engellemektedir. İktidarı bu uygulamalardan vazgeçmeye, basın özgürlüğü ve haber alma hakkına saygı duymaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA