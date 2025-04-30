Tgc'nin 48'inci Genel Kurulu Tamamlandı, Başkanlığa Yeniden Vahap Munyar Seçildi

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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 48'inci Genel Kurulu, 30 Nisan Çarşamba günü yapılan seçimle sona erdi. İki gün süren genel kurulda, başkanlık görevini yürüten Vahap Munyar'ın öncülüğündeki "Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu" seçimi kazandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 48'inci Genel Kurulu, 30 Nisan Çarşamba günü yapılan seçimle sona erdi. İki gün süren genel kurulda, başkanlık görevini yürüten Vahap Munyar'ın öncülüğündeki "Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu" seçimi kazandı. Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde seçim için salona iki adet kilitli ve saydam sandık ile 16 oy kullanma kabini kuruldu. Hazirun listesini imzalayan 311 üyenin tamamı oy kullandı. 10 oy geçersiz sayılırken, 301 oy geçerli kabul edildi. Seçimi tüm kurullarda "Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu" kazandı.

"Yeni yönetim kurulu belli oldu"

Seçim sonucunda TGC'nin yeni yönetim organlarında görev alacak isimler şöyle sıralandı:

Yönetim Kurulu'nda Abdulvahap Munyar, Sibel Güneş, Doğan Şentürk, İhsan Yılmaz, Abdullah Hakan Güldağ, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Nuray Karagöz, Uğur Güç, Atilla Dişbudak, Zeynel Abidin Lüle yer alırken, Yedek Üyeler'de Ayten Serin İnsel, Gökmen Hakan Karadağ, İbrahim Varlı, Ahmet Olay Tan, Önder Balıkçı, İsmail Özmeral, Öznur Oğraş Çolak, Emrullah Özbey, Fatma Batukan Belge, Rahim Ak, Gürcan Ercan Bilgiç yer aldı.

Denetim Kurulu'na Mustafa Bakacak, A. Hilmi Hacaloğlu, Ali Yüksel seçilirken, Yedek Denetim Kurulu'na ise Ali Kılıç, Gürsel Çelikkanat, Mustafa Aşcıoğlu seçildi. Balotaj Kurulu'nda Mesude Demir, Ayşegül Atakan, Ümit Yaşar Aslanbay, Azize Şenbülbül, Sultan Uçar Çokan, Serkan Ocak, Serkut Erdal Bozkurt, Gülay Oktar, Haşmet Levent Yavuz, Yanca Sevim yer alırken, Yedek Balotaj Kurulu'da Akın Bodur, Yağız Şenkal, Jale Özgentürk Altunay, Özlem Özdemir, Olgun Cemil Ciğerim, Mehmet Sağnak Hacışabanoğlu, Mehmet Emin Köpüklü, Sadi Özdemir, Vecide Şener, Sait Yanık yer aldı.

Onur Kurulu'nda Mehmet Altan Öymen, Hüseyin Rahmi Turan, Ahmet Özdemir, Nevin Akkaya, Turhan Günay, Adnan (Özyalçıner) Çelik, Reha Erus, Yedek Onur Kurulu'nda ise Ayşe Özek Karasu, Ayşe Tülin Dinçelli, Mete Belovacıklı, Mithat Kalaycıoğlu, Eyüp Bektaş, Zeki Mesut Özel, Ahmet Yabuloğlu yer alıyor.

Munyar: Gazetecilik suç değildir

TGC Başkanı Vahap Munyar, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Aslında bu, kendi başımıza büyüklerimiz olmadan girdiğimiz ilk seçimimiz oldu. Bundan önceki dönemde Turgay Olcayto başkanlığında seçime girmiştik. O zaman seçime girerken Turgay Bey 'sağ olsun siz kendi başınıza girin artık ben girmeyeyim', demişti ama biz dedik ki 'hayır sen bizim başımızda oldu yine'. Fakat Antalya'ya taşınması gerekti. Onun için de yarı yolda başkanlığı bana bıraktı. Zaten vekiliydim kendisinin. Fakat o olmadan, büyüklerimiz olmadan girdiğimiz ilk seçim oldu. Kısmet... Aslında tek liste girmek iyi bir şey değil. Rekabet olsa daha iyi ama bu da başka bir şey demokrasinin başka bir güzelliği. 78 yıl önce kurulmuş cemiyetimizin büyüklerimizden aldığımız bayrağını daha yukarı taşımaya çalışacağız.

Hep özgür gazeteciliğin yanında olduk. Gazetecilik suç değildir diye sıklıkla tekrarlıyoruz. Yaptığımız işi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı korumak amacımız. Bütün derdimiz o. Herhangi bir şekilde bir siyasi bir partiye yakınlığımız yok. Hepsine aynı mesafedeyiz. Bizim büyüklerimiz Orhan Eriş, Turgay Olcayto 'Biz bu cemiyetin kapısından içeriye girerken kendi siyasi görüşlerimizle ilgili şapkamızı çıkarırız. Sadece mesleğimizle ilgili şapkayı takarız' derlerdi. Biz de aynısını yapıyoruz. Yine aynı şekilde yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Güneş: Haberi yurttaşa ulaştırmak için mücadele ediyoruz

TGC Yönetim Kurulu üyesi Sibel Güneş ise, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti muhabirin, foto muhabirin ve kameramanın meslek örgütü. 48'inci seçimini yine başarıyla gerçekleştirdi. Üyelerimiz özgür iradeleriyle geldiler. Oy kullandılar, cemiyetimize sahip çıktılar. Kurulduğu günden beri bağımsız, bağlantısız özgür gazetecilik anlayışıyla yol alan bir basın meslek örgütü. Her görüşten gazetecinin haberi yapabilmesi, yurttaşa ulaştırabilmesi için verdiği bir mücadele var. Bunu da herhangi bir siyasi görüşe yakın durmadan bugüne kadar başarabilmiş. Hem gazetecilerin hak savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz, tüm meslektaşlarımızın yanında olacağız, dayanışmayı çoğaltacağız. Kıdemli meslektaşlarımızı da unutmadık. Huzurevimizin temelini attık. Hem gençlere hem daha kıdemli meslektaşlarımızla var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün bizim demokratik hakkımızı kullandığımız bir gün. Tekrar Nail Gürel'i, Orhan Erinç, Tugay Olcayto'dan devraldığımız bu demokrasi mirası olan kurumu bizden sonraki kuşaklara devredecek şekilde etkin çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni dönemde genç meslektaşlarımıza dönüp Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin akademisi olarak çalışacak haber atölyeleri planlıyoruz. Genç iletişimcilerden çok talep var. İstedikleri gibi deneyim elde etmelerini sağlayacak bir atölye çalışmalarını bir seri olarak tamamlayacağız ve medyanın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çok kıymetli gazetecileri var. Onlar gelip bilgilerini meslektaşlarımızla paylaşacaklar. Çünkü gerçek anlamda gazeteciliğin dinamizminin tekrar yaşatılmasına, canlandırılmasına çok ihtiyaç var. Biz bugüne kadar 81 ilde 9 bini aşkın gazeteciye meslek içi eğitim semineri yaptık, sertifika verdik. Fakat şunu görüyoruz ki İstanbul'da da bu anlamda çok büyük bir ihtiyaç var. İletişim fakültelerinde de gazeteciler özgür iradeleriyle mesleği iyi öğrenme konusunda zaman zaman sorun yaşadıklarını ifade edebiliyorlar. Bazı fakülteler açısından söylüyorum elbette. Arkadaşlarımızın, genç iletişimcilerin bizden tüm taleplerini karşılayacağız" dedi.

Şentürk: Bu seçim güven oyu oldu

Yönetim Kurulu üyesi Doğan Şentürk de, "Az önce başkanımız da ifade etti. Tek liste ile girildi. Rakip olsaydı iyi olurdu. Bu aslında bir anlamda da bize ne kadar güvenildiğini şu ana kadar yaptığımız başkanımız ve genel sekreterimizle gittiğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Tabii tek liste üzerimizde bir sorumluluk da yükledi. Bundan sonra kendimizi daha da sorumlu hissedeceğiz. Fakat güzel olan taraf şu. Tek liste olmasına rağmen epey bir katılım sağlandı. Bu katılımcılar özgül ağırlıkları yani Babıali'ye sektörümüze yön veren insanların buraya gelip 'Sizinle aynı fikirdeyiz ve doğru yoldasınız' ibrasını bir kez daha yapmaları bizim için kıvanç verici. Burası bizim en büyük örgütümüz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve altında kendimizi güvende hissettiğimiz bu çatı bizi bundan sonra daha da sorumlu davranmaya ve bu sorumlulukla güzel işler yapmaya itecektir. Zaten geçmiş dönemlerde önemli işlere imza attık. Sanıyorum genel sekreterimiz Sibel Güneş de bunu söyleyecektir. Bundan sonra kendimizi daha sorumlu hissedeceğiz. İdeolojilerimizi Başkanımız Vahap Munyar'ın söylediği gibi kapıda bırakıp görüşlerimizi tamamen mesleki olarak her görüşten bütün meslektaşlarımızı kucaklayan bir cemiyettik. Bundan sonra da zaten öyle olacağız. Bu bizim için bir kez daha bir güven oyu oldu. Kıvançlıyız. Hepimize, bütün sektörümüze, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.