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TGC, Gazze'de Ölen Gazeteci İçin İsrail'i Kınadı

TGC, Gazze'de Ölen Gazeteci İçin İsrail'i Kınadı
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Said Ebu Nebhan için açıklama yaptı. TGC, gazetecilerin hedef alındığına dikkat çekerek barış çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Anadolu Ajansı'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Said Ebu Nebhan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İsrail'i kınadı. Açıklamada, "En kısa sürede barışın sağlanmasını, İsrail Ordusu'nun masum sivillere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarının bir an önce son bulmasını diliyoruz" denildi.

Anadolu Ajanıs'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetmesini ilişkin üzerine TGC açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Gazeteciler özellikle hedef seçilmektedir"

"Dünyada silahlı çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin korunması insan hakları, evrensel hukuk ve halkın haber alma hakkı açısından çok önemlidir. Ancak günümüzde dış dünya ile çatışma bölgesi arasında köprü görevi gören gazeteciler özellikle hedef seçilmektedir. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını dünyayla paylaşan muhabir ve kameramanlara yönelik sistematik şiddeti bunun örneğidir.

Son olarak 10 Ocak 2025 Cuma günü İsrail Ordusu'nun Gazze'deki El-Cedid Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında Anadolu Ajansı'nın serbest kameramanı Ebu Nebhan öldürüldü. İsrail Ordusu'nun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203'ü buldu. İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını kınıyoruz. Çalışan Gazeteciler Günü'nde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Ebu Nebhan'ın ailesine ve Anadolu Ajansı çalışanlarına baş sağlığı diliyoruz. En kısa sürede barışın sağlanmasını, İsrail Ordusu'nun masum sivillere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarının bir an önce son bulmasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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