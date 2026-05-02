Tgc'den "Gazeteciye ve Habere Özgürlük" Çağrısı: "Cezaevindeki Gazetecileri Serbest Bırakın, Haberin Serbest Dolaşımını Engellemeyin"

(İSTANBUL) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, "Cezaevindeki gazetecileri serbest bırakın, haberin serbest dolaşımını engellemeyin" çağrısında bulundu. TGC açıklamasında, "Dezenformasyon Yasası'yla iktidar temsilcilerinin yapmadığı her açıklama, yanlış bilgi sayılabilmekte ve bunu haberleştiren gazeteciler kolaylıkla tutuklanmaktadır" denildi.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, "Cezaevindeki gazetecileri serbest bırakın, haberin serbest dolaşımını engellemeyin" çağrısında bulundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993 yılında aldığı kararla Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilen 3 Mayıs'ı bu yıl da gazeteciler olarak, işsizlik, sansür, oto sansür, tehdit, fiziksel saldırı, haksız gözaltı ve tutuklulukların yarattığı ağır baskı ortamında karşılıyoruz. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye, 180 ülke arasında 159. sıradan 163. sıraya gerileyerek basın özgürlüğünün en kısıtlı olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir."

"Dezenformasyon Yasası gazetecilere karşı kötüye kullanılmaktadır"

Türkiye'de gazetecilere yönelik keyfi adli soruşturmalar, gözaltı ve tutuklamalar tırmanmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen 217/A maddesi gazetecilere karşı kötüye kullanılmaktadır. Dezenformasyon Yasası'yla iktidar temsilcilerinin yapmadığı her açıklama, yanlış bilgi sayılabilmekte ve bunu haberleştiren gazeteciler kolaylıkla tutuklanmaktadır. Cezaevinde yaptıkları haberler nedeniyle 14 gazeteci bulunmaktadır. Son olarak üyelerimiz Merdan Yanardağ, İsmail Arı ile meslektaşımız Alican Uludağ tutuklanmıştır.

Üyemiz gazeteci Tolga Şardan, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?' başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiştir. Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek yargılanan üyemiz Zafer Arapkirli, mahkeme tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamasından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştır. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hakkında Halk TV'de yayınlanan bir programda yaptıkları yorumlar nedeniyle üyemiz Murat Ağırel ile gazeteci Barış Pehlivan yine Dezenformasyon Yasası uyarınca birer yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu yasa nedeniyle haklarında çok sayıda dava açılan gazeteciler, ayrıca adli kontrol şartıyla baskı altında tutulmaktadır. Toplumsal olayları, basın açıklamalarını takip etmek ve haberleştirmek gazetecilerin gözaltına alınma nedenleri arasına girmiştir.

Ekonomik baskılar artıyor

Medya sahipliğinin büyük kısmının iktidar kontrolünde olması, bağımsız medyanın ekonomik olarak zorlanmasına yol açmaktadır. Bağımsız medyaya reklam veren kuruluşlar kara listeye alınmaktadır. Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme yaptırımları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen yayın durdurma ve yüksek para cezaları, bağımsız gazetecilik üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. İktidarın kamu yararını ihlal eden faaliyetlerini haberleştiren gazetecilerin basın kartlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmemesi, ya da iptal edilmesi mesleki faaliyetlerin önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gazetecilere yönelik saldırılarda cezasızlık uygulaması sürüyor

Bir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle tehdit edilmesi, fiziksel saldırıya uğraması ve saldırganların cezasız kalması; yalnızca gazetecilere değil, halkın haber alma hakkına yönelik bir tehdittir. Gazetecilerin hazırladığı araştırma dosyalarının ekonomik ya da siyasi kaygılar uğruna yayımlanamadığı bir ortam, demokratik toplum düzeni açısından ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Gazetecilerin sigortasız, düşük ücretlerle, sendikasız, editoryal bağımsızlıktan yoksun biçimde çalıştırılması; yayın yasakları ve erişim engellerinin yaygınlaşması, haberin özgürce yurttaşlara ulaşmasını engellemektedir. Bu nedenle cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını ve haberin serbest dolaşımının engellenmemesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü dayanışma duygularımızla kutluyoruz. Gelecekte demokrasinin güçlendiği, gazetecilerin cezaevinde olmadığı, haberin yurttaşlara özgürce ulaştığı bir Türkiye umudumuzu koruyoruz. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA