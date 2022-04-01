TGC BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), 'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerine verildi. DHA muhabiri Derya Evren ve kameramanlar İsmail Hakkı Seymen ile Ahmet Turhan Altay ödül alanlar arasında yer aldı.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri töreni, Burhan Felek Konferans Salonu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlendi. TGC Genel Sekreter Sibel Güneş'in sunumuyla gerçekleşen tören Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile haber peşinde ve pandemi döneminde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

DHA MUHABİRLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Törende, 30 Haziran 2021 tarihli 'Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi' başlıklı haberle 'TV Haber Ödülü' dalında ödüle layık görülen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Derya Evren ve kameraman İsmail Hakkı Seymen, ödüllerini TGC Balotaj Kurulu Başkanı Hilmi Hacaloğlu'ndan aldı. Kameraman Ahmet Turhan Altay, 1 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan 'Gelinliğim yanacak deyip, gözyaşı döktü' çalışmasıyla 'TV Kamera Çalışması' ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası başkanı Adnan Özyalçıner'den aldı.

DEMİRÖREN GRUBU'NA ÖDÜL

Hürriyet Gazetesi'nde 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 'Bizi evlere kapatamazlar' başlıklı röportajı ile Fevzi Kızılkoyun, Hürriyet Gazetesi'nde 25 Ekim 2021'de yayınlanan 'Tekmene sağlık Emine' haberi ile Ece Çelik Nefs, Milliyet Gazetesi'nde 18-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yayınlanan 'Marmara'nın katilleri' başlıklı haberi ile Cihat Aslan ve Osman Can Erok, Milliyet Gazetesi'nde 26-28 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan 'Adım adım göç yolu' başlıklı haberi ile Çiğdem Yılmaz ve Ali İhsan Öztürk, Milliyet Gazetesi'nde 7 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 'Trakya'da zehir taştı' başlıklı haberiyle Mert İnan ödül aldı.

Milliyet Gazetesi'nde 30 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 'birinci sayfa' ile Barış Baş, ödülünü DHA Genel Müdürü Celal Korkut'tan aldı. Ayrıca, Milliyet Gazetesi'nde 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan '5. Sayfa' ile Murat Akkuş, Milliyet Gazetesi'nde 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan '12-13. Sayfa' ile Osman Ortakçı sayfa ödülleri verildi. Milliyet Gazetesi'nde 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 'Bayram Hatırası' karikatürüyle 'Karikatür Ödülü'nü Ercan Akyol aldı.