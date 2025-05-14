Tez-Koop-İş Sendikası, Kamu İşçileri İçin Protokol İmzalanmasını Talep Etti
Tez-Koop-İş Sendikası, kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün imzalanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Sendika, teklifin kamusal hizmetlerin sürdürülebilmesi için şart olduğunu vurguladı.
Tez-Koop-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması istemiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Bakanlık önündeki açıklamaya Tez-Koop-İş Sendikası ve çeşitli sendikaların üyeleri katıldı.
Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, temel taleplerinin protokolün bir an önce imzalanması olduğunu belirterek, kamu işçilerinin taleplerini içeren teklifin esas alınması gerektiğini söyledi.
Özgen, TÜRK-İŞ'in teklifinin pazarlık konusu değil, kamusal hizmetlerin nitelikli bir biçimde sürdürülebilmesinin koşulu olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.