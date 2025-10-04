Teysir Ebu Sinine UCLG-MEWA Başkanı Seçildi

Konya'da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi'nde, İsrail'de tutuklu bulunan El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, oy birliğiyle başkan seçildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurulu yöneten UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sinine'nin yeni dönem başkanlığını, genel kurulun oylarına sundu.

Yapılan oylamada, genel kurula katılan delegelerin tamamının oyunu alan Sinine, yeni dönemde de UCLG-MEWA başkanı seçildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Altay, kısa sürede Gazze ve El-Halil'de toplantıların gerçekleştirilmesi yönünde dua ettiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu, Filistinlilere ulaşmasa bile Konya'dan bölgedeki tüm belediye başkanların ve yerel yöneticilerin gönlünün onlarla olduğunu vurgulayan Altay, "Teysir Ebu Sinine, her ne kadar şu anda aramızda olmasa, hapiste bile olsa, bizi manevi olarak temsil edeceğine inancımız ve Filistin davasına sonsuz desteğimizi sunacağımız bir durum oluşacak." ifadelerini kullandı.