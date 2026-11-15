Texas Valisi Hinojosa sınırda Trump ile hemfikir oldu, iç uygulamalara karşı çıktı

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ABD'nin Texas eyaletinin seçilmiş Valisi Demokrat Partili Gina Hinojosa, Başkan Donald Trump yönetimiyle sınır güvenliği konusunda aynı görüşte olduklarını ancak eyaletin iç kesimlerindeki göçmenlik uygulamalarına karşı olduğunu belirtti.

The Washington Post gazetesine konuşan Hinojosa, görevi devralmaya hazırlandığı süreçte eyaletin önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hinojosa, ABD-Meksika sınırının güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Trump ile hemfikir olduğunu belirterek, federal yönetimle bu konuda işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

Buna karşın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin ülkenin iç kesimlerindeki operasyonlarını eleştiren Hinojosa, bu uygulamaların "kaotik ve tehlikeli" olduğunu, insanların zarar görmesine ve haklarının ihlal edilmesine yol açtığını kaydetti.

Kaynak: AA