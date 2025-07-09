Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi

Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
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Teksas'ta 4 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a ulaşırken, 160'tan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükselirken, kayıp 160'tan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TEKSAS'TA CAN KAYBI 109'A ÇIKTI

Teksas Valisi Gregg Abbott, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı. Sel nedeniyle eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a çıktığını ifade eden Abbott, sadece Kerr ilçesinde 161 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Eyalet genelindeki toplam kayıp kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi

Abbott, kayıpların tamamına ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini belirtti.

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesinde kısıntıya gittiği Ulusal Hava Durumu Servisini, felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminde bulunamamakla eleştirmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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