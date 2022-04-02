Tetanos aşısı yaptırılmayan çocuk yoğun bakımlık oldu

MALATYA (AA) - Malatya'da çocuklarına tetanos aşısı yaptırmayan ailenin 3,5 yaşındaki çocuğu, tetanoz tanısıyla yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

3,5 yaşındaki A.O.Ç, yüzündeki kasılmalar nedeniyle çenesini açamayınca ailesi tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde çocuğa tetanos tanısı konuldu.

Tetanos aşısı yaptırılmadığı belirlenen çocuk, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Aşısı yapılan çocuğa, ağızdan beslenemediği için sonda takıldı ve beslenmesi sağlandı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, AA muhabirine, A.O.Ç'nin yüzündeki kasılmadan dolayı ağzını açamadığı şikayetiyle kendilerine geldiğini anlattı.

Ailenin, çocuğun 20 gündür ağzını açmakta zorlandığını anlattığını belirten Yakıncı, şöyle konuştu:

"Çocuğun tetanos aşısının hiçbirinin yapılmadığını öğrendik. 10 aylık bir kardeşi var, onun da aşısı yapılmamış. Aşıların neden yapılmadığını sorduğumuzda ailenin kulaktan duyma 'Bu aşılar domuzdan elde ediliyor.' sözlerinden etkilenerek aşıları yaptırmadığını öğrendik. Aile, aşıyı yaptırmadığı için şu an çok pişman. 10 aylık diğer çocuklarına da yaptırmamışlar, onun aşısını hemen yaptıracaklar. Aile pişman ama çocuğun başına böyle bir hastalık geldi."

Uzun yıllar sonra ilk kez tetanos vakasıyla karşılaştı

Tetanosun genellikle vücutta kasılmalara neden olduğunu, Türkiye'de bu hastalığın "kazıklı humma" olarak da bilindiğini belirten Yakıncı, "Meslek hayatımda asistanlık döneminde tetanos vakalarıyla karşılaşmıştım, devletin yaptığı aşılamayla bu hastalığı yaklaşık 10 yıldır artık görmüyorduk. Tetanos aşısı devlet tarafından uygulanıyor. Bu uygulama Türkiye'de yenidoğan bebeklerde tetanosu bitirdi." dedi.

Tetanos aşısının gebelere yapıldığını, yenidoğan bebeklerde de bu hastalığı önlemek için beşli karma aşının yapıldığına dikkati çeken Yakıncı, tetanosa karşı bağışıklık için en az 3 doz aşı yapılması gerektiğine işaret etti.

Tetanos mikrobunun her yerde bulunabileceğini, bu nedenle aşının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yakıncı, şöyle devam etti:

"Tetanos mikrobu nerede var derseniz, toprakta, masada her yerde var. Mesela bu tedavisi devam eden çocuğun bir kaza öyküsü, kesik yok. Aşı yapılmamışsa bağışıklık yoksa, tetanos olur. Hastanın şimdi çenesini gevşetmeye çalışıyoruz. Çocuk şu an ağızdan beslenemiyor, burundan sonda taktık, oradan besliyoruz. Biraz da çenesini gevşetici ilaçlar veriyoruz. Tetanosa karşı antiserum verdik, aşısını yaptık."

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, ailelere çocuklarına tetanos aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.