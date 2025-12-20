Teslime'nin cinayet sanığı hakkında uyuşturucudan da soruşturma başlatıldı

AYDIN'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ı (20) zeytinlikte tabancayla başından vurup öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Efe Fidan (19) hakkında, 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' suçundan da ayrıca soruşturma başlatıldı.

Olay, 6 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan'ın, zeytinlikte başından silahla vurulmuş cesedi bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İlk ifadesinde Teslime'yi telefon bul uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde ölü olduğunu öne süren Fidan, mahkemedeki savunmasında ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin "Seni seviyorum" diyerek yaşamını son verdiğini iddia etti.

Soruşturmanın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aydın 2'nci Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Efe Fidan'ın ifadelerinin çelişkili olduğu vurgulanıp, Hanedan ile aralarında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi husumet bulunduğuna dikkat çekildi. Teslime Hanedan'ın ayrılmak istediği, Efe Fidan'ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Efe Fidan'ın "Teslime, 'Seni seviyorum dedikten sonra silahla kendi başına ateş etti" ifadesinin aksine son günlerde olan yazışmalarda ağır hakaret ve tehditler bulunduğu da iddianameye girdi.

BİTİŞİK DEĞİL, YAKIN ATIŞ İLE VURULMUŞ

İddianamede ayrıca, Teslime Hanedan'ın intihar ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, atış artığına rastlanmadığı, atışın 'bitişik' değil, 'yakın atış' olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. Silahın temini ve olay yerindeki kamera görüntülerinin Efe Fidan'ın beyanlarında bulunan "Teslime'nin de tabancayı aldığı sırada yanında olduğu ve hatta tabancayı belinde yoklayıp sonrasında çantasına koyduğu" ifadesini kamera kayıtlarının doğrulamadığı kaydedildi. Şüphelinin olay öncesi ve sonrası konuşmalarında öldürmeye yönelik tehditler içeren ifadeler kullandığı da deliller arasında gösterildi.

TESLİME'Yİ ELİNDEN YARALAYIP, BOĞAZINI SIKMIŞ

Efe Fidan'ın, olaydan bir gün önce evde Abdülkadir Ç. ve diğer 2 erkekle uyuşturucu kullandığını öğrendiği Hanedan ve beraberindekilerin dışarı çıkmasının ardından onları arabayla kovalayıp, önlerini kestiği de iddianamede yer buldu. Fidan'ın önlerini kestiği Abdülkadir Ç.'yi darbettiği, Teslime'nin kapıyı kilitlemesi nedeniyle onu darbedemediği belirtildi. Fidan'ın olaydan sonra Teslime Hanedan ve Elif Sıla A. ile evde görüştüğü ve burada Hanedan'ı elinden yaralayıp, boğazını sıktığına dosyada yer verildi.

Ayrıca iddianamede, Fidan'ın olay öncesi verdiği 16 bin TL'yi geri istediği Hanedan'ın parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği de belirtildi. Bunun üzerine Hanedan'ın onun babasını arayıp, "Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor" diyeceğini söylemesi üzerine Fidan'ın ölümle tehdit ettiğine de iddianamede dikkat çekildi.

Ayrıca Teslime Hanedan ile Efe Fidan'ın telefon yazışması da iddianameye girdi. Telefon konuşma kayıtlarında Hanedan'ın uyuşturucudan kurtulmak istediği ancak Fidan'ın devam ettirdiği ve bırakmasını engellediği ifade edildi. Tüm bu hususları birlikte değerlendirdiğinde Efe Fidan'ın, Teslime Hanedan'ı önceden planlayarak, olay yerine götürüp intihar gibi göstererek başından silahla vurmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varıldığı da iddianamede belirtildi. Efe Fidan'ın yargılamasına 12 Mart 2026 tarihinde başlanacak.

AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddianamede Fidan'ın maktul Teslime Hanedan ve ev arkadaşı Elif Sıla A. ile yaptığı yazışmalarda uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığına dair ifadeler tespit edildi. İddianamedeki mesajlaşmalarda Hanedan'ın, Fidan'ın uyuşturucu ticareti yaptığını babasına anlatmak için Fidan'ın ailesine ulaşmaya çalıştığı ve sanığa durumu mesajla söylediği yer aldı. Başka bir mesajlaşmada ise Teslime Hanedan'ın Efe Fidan'a, "Bana torbacılık yapmayacağım deyip torbacılık yapan bir insansın. Uyuşturucudan uzaklaşmaya çalışıyorum dediğimde uyuşturucuya girmeme sebep olan bir yerde sendin" diye mesajlar attığı da iddianamede yer aldı. Başka bir görüşmede ev arkadaşı Elif Sıla A.'nın, Teslime'yi uyuşturucuya sanık Efe Fidan'ın başlattığına dair söylemlerde bulunduğu, sanığın ise Teslime'nin daha önce de uyuşturucu kullandığını iddia ettiği belirtildi. Söz konusu mesajlaşmalar üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' suçlarından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olayda kullanılan silahı temin ettikleri gerekçesiyle Umut B. ve Alaattin Ç. hakkında da 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında dosya tefrik edilerek ayrı bir soruşturma başlatıldı.