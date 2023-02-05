Tesla Çin Ocak Ayı Satışlarında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) otomobil sergi alanında ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir aracı görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin elektrikli otomobil devi Tesla, Ocak ayında Çin'de yıllık yüzde 10,3 artışla yaklaşık 66.000 araç sattı.

Şirketin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Ocak ayı başında Model 3 ve Model Y dahil olmak üzere Çin yapımı popüler modellerin fiyatlarında 20.000 yuan ile 48.000 yuan arasında (yaklaşık 2.968 ila 7.124 ABD doları) indirime gidildi.

En çok satan modellerin fiyatlarının şimdiye kadarki en düşük seviyeye inmesinin ardından Ocak ayı sonlarına denk gelen Çin Yeni Yılı tatili sırasında Tesla Çin'in showroomları ve teslimat merkezleri büyük ilgi gördü ve satış yoğunluğu yaşadı.

Çin Binek Araç Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Uzun vadede Çin'in otomobil piyasası, özellikle de yeni enerjili araç pazarı parlak bir görünüme sahip. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Çin'in kişi başına düşen otomobil oranı hala büyük bir büyüme potansiyeli barındırıyor" dedi.

Çin Binek Araç Birliği'nin tahminlerine göre ülkedeki yeni enerjili binek araç satışları 2023'te 8,5 milyon adede ulaşacak.

Tesla'nın ABD dışındaki ilk Gigafactory'si olan Shanghai Gigafactory, 2022 yılında 2021'e göre yüzde 48 artışla 710.000 araç teslim etti.