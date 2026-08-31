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TESKİ'den Atıksu Tesisine Yüzde 50 Kapasite Artışı

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Süleymanpaşa ilçesindeki Batı Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesini yüzde 50 artıracak.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Süleymanpaşa ilçesindeki Batı Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesini yüzde 50 artıracak.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması ve artan atıksu arıtma ihtiyacının karşılanması amacıyla altyapı yatırımları sürdürülüyor.

Bu kapsamda Batı Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artışı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Günlük 40 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip tesis, çalışmaların tamamlanmasının ardından 60 bin metreküp kapasiteyle hizmet verecek.

Böylece tesisin mevcut kapasitesi yüzde 50 artırılarak ilçenin artan atıksu arıtma ihtiyacının karşılanması ve gelecekte oluşabilecek atıksu yüküne daha etkin şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.

Çalışmayla bölgedeki altyapının güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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