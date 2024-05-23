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Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler Sergisi Açıldı

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Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği 'Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler' sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergi, küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Vakfın Oryantalist Resim Koleksiyonu'nda yer alan "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosu ve 17. yüzyıla ait bir harem betimlemesinden yola çıkılarak hazırlanan sergi, küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alıyor.

"Küreseller", "Basamaklar" ve "Spekülasyonlar" başlıklı üç bölümden oluşan sergi, İstanbul, Ankara, İzmir, Tahran, Hong Kong, Osaka, Berlin, Weimar ve Almanya'nın diğer kentlerinden sanatçı, mimar ve araştırmacıları bir araya getiriyor.

"Sanat ve yaşam arasındaki yüksek ve popüler kültür bağlantıları veya kopukluklarıyla ilgilendik"

Bauhaus Üniversitesi, Weimar ve Bremen Sanat Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışında, basın mensuplarıyla bir araya gelen küratörler, araştırma ekibi, öğrenciler ve müze yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Sergi ekibinde farklı şehirlerden sanatçılarla çalıştıklarını belirten küratör ve Bremen Sanat Üniversitesi "Geçici Mekanlar" Bölümü Yürütücüsü Aslı Serbest, "Projemize kasımda başladık. Eserleri, kültürel figürlerin sosyal çerçeveleriyle ve müze dışındaki kentsel yaşam oluşan ilişkilere tanıklık eden eserler olarak tanımlıyoruz. Yani sanat ve yaşam arasındaki yüksek ve popüler kültür bağlantıları veya kopukluklarıyla ilgilendik." dedi.

Serbest, projede kültürel kurumların kültürel kapitalizmde nasıl rol aldığını sorguladıklarını aktararak, "Bu bağlamda yeni ilişki kurma yollarını da hayal etmeye çalışıyoruz. Yani daha somut olarak mekansal veya mekana özgü uygulamalar ve araştırmalar yoluyla İstanbul'un sanat kurumlarının mahallelerinde nasıl konumlandığını araştırdık." diye konuştu.

Sergi, 18 Haziran'a kadar açık

Pera Müzesi Süreli Sergiler Yöneticisi Begüm Akkoyunlu da serginin kolektif bir proje olduğunu vurgulayarak, "Bu isim o kolektifin de adı aynı zamanda. Eserlerin aslında tek bir kişiye atfedilmiş sanatçı adı yok. Hepsi kolektif üretim sürecinin sonuçları olarak burada sergileniyor. Her birinde düşünsel anlamda öne çıkan yoğunlaşmış sanatçılar var ama sürecin kendisinin sonuçları sergileniyor." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda ayrıca Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, küratör ve Bauhaus Üniversitesi Weimar "Temsil Pratikleri ve Politikaları" Bölümü Yürütücüsü Prof. Dr. Mona Mahall ile Yelta Köm konuşma yaptı.

"Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Denemeler" sergisi, 18 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiye dair detaylı bilgi için "peramuzesi.org.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Güncel

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