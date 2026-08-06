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Ters Yönde Giden Motosiklet Devrildi: Kurye Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Ters Yönde Giden Motosiklet Devrildi: Kurye Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ters yönde ilerleyen motosikletin devrilmesi sonucu sürücü kurye, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı motokurye hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ters yönde ilerlerken devrilen motosikletin sürücüsü kurye, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mastfıroş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, devrildi. Bu sırada yan yoldan caddeye giren otomobil, motosikletin sürücüsü kuryeye çarpmamak için ani fren yaptı. Motokurye, aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı motokurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönde ilerleyen motokuryenin kontrolden çıkarak yola savrulduğu, yan yoldan caddeye giren otomobilin ani fren yaptığı ve motokuryenin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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