Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanıyor

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 20'nci toplantısı hakkında yayınlanan bilgi notunda, komisyonun 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Toplantıda, komisyonun 31 Aralık'ta dolacak olan çalışma süresinin uzatılması için oylama yapılması bekleniyor.

FETİ YILDIZ İŞARETİ VERMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dün yaptığı açıklamada"Gayet verimli, uyumlu bir çalışma yaptık. Herhalde komisyonun görev süresi uzatılacak." diye konuştu.