Haberler

Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanıyor

Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "Komisyonun görev süresi uzatılacak" sözlerinin ardından Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 20'nci toplantısı 24 Aralık 2025 Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de toplanacak. Toplantıda, komisyonun 31 Aralık'ta dolacak olan çalışma süresinin uzatılması için oylama yapılması bekleniyor.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.
  • Toplantıda komisyonun 31 Aralık'ta dolacak çalışma süresinin uzatılması için oylama yapılması bekleniyor.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız komisyonun görev süresinin uzatılacağını ifade etti.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 20'nci toplantısı hakkında yayınlanan bilgi notunda, komisyonun 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, komisyonun 31 Aralık'ta dolacak olan çalışma süresinin uzatılması için oylama yapılması bekleniyor.

FETİ YILDIZ İŞARETİ VERMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dün yaptığı açıklamada"Gayet verimli, uyumlu bir çalışma yaptık. Herhalde komisyonun görev süresi uzatılacak." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Başkanı tutuklanan belediyeye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title