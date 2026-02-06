Eskişehir'de Terörsüz Türkiye Platformunun istişare toplantısı düzenlendi

Terörsüz Türkiye Platformu tarafından, terörle mücadelede toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşları arasında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Eskişehir'de istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Platform Kurucu Genel Başkanı Turgut Lenk ile platform yönetimi katıldı.

Lenk, toplantıda yaptığı konuşmada, platformun temel amacının toplumda kardeşlik duygusunu güçlendirmek ve terörün her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemek olduğunu belirterek, hedeflerinin terörsüz bir Türkiye olduğunu söyledi.

Çalışmalarını tamamen sivil toplum temelli yürüttüklerini ifade eden Lenk, farklı bölgelerden kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ve toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Lenk, Eskişehir'i de birliktelik sürecinin içine katmak istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Spor salonlarında Hatay Medeniyetler Korosu sahne alacak, tüm dillerde eserler seslendiren bir koro olacak. Anadolu Dans Grubumuz da halk oyunlarını canlı olarak sergileyecek. Sivil toplum örgütleriyle birlikte, terör uzmanlarının da katılımıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefini tüm illerde anlatacağız. Allah'ın izniyle bu yolda ilerleyerek terörsüz bir Türkiye'ye ulaşacağımıza inanıyoruz."

Tüm bölgelerden destek aldıklarını ve bu desteklerin giderek arttığını dile getiren Lenk, "Eskişehir'den başlayıp, yedi bölgede bu oluşumu hayata geçireceğiz. Biz kardeşlik yoluna çıktık. Bencillik bizim yolumuzda yok. Terörsüz Türkiye hedefi, gençlerimizin, geleceğimizin ve doğacak çocuklarımızın refah ve kardeşlik içinde yaşaması içindir, amacımız budur ve Allah'ın izniyle bunu başaracağız." dedi.