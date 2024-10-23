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Teröristler taksiciyi şehit edip, bagaja koymuş

Teröristler taksiciyi şehit edip, bagaja koymuş
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ANKARA'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) silahlı saldırı düzenleyen 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldürüp, aracın bagajına koyduğu tespit edildi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye ( Tusaş ) silahlı saldırı düzenleyen 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldürüp, aracın bagajına koyduğu tespit edildi.

Tusaş'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

'OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR'

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" dedi.

Murat Arslan'ın arkadaşı Rasim Can Oraz da TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle üzgün ve sinirli olduklarını belirterek, "Biz Murat ağabeyin evinde 2 yıl kiracı olarak oturduk. İyi insanlardı, iyi esnaflardı. Kimseye bir zararları yoktu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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