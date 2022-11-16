Saldırı öncesi en net görüntü! 6 canımızı katleden terörist, turistin kamerasına yansımış

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin, bankta otururken bir turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

İstiklal Caddesinde pazar günü Suriyeli Ahlam Albashir isimli kadının banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı.

TURİSTİN KAMERASINA YANSIDI

Bombalı saldırıdan önce bir turist, İstiklal Caddesini cep telefonu ile görüntülerken terörist kadını da kayda aldı. Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

4 AY ÖNCE TALİMAT ÜZERİNE İSTANBUL'A GELMİŞ

İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan kadın terörist olay gecesi sabaha karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Öte yandan terör saldırısıyla ilgili soruşturmada başka detaylar da ortaya çıktı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır, PKK tarafından verilen eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldı. Aldığı talimat üzerine Albashır, eylem yapmak için 4 ay önce yasa dışı yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

Bombacı terörist Ahlam Albashır, B.H. isimli şüpheliyle İstanbul'a gelerek Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldı. Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin, kamufle olmak amacıyla 4 ay bir tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin soruşturması çerçevesinde devam eden operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli sayısı 50'ye yükseldi. Gözaltına alınalar arasında, şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a, firari şüpheli B.H'yi de Bulgaristan'a kaçırmak isteyen Ammar J. ile Ahmed J. adlı 2 kardeşin de bulunduğu öğrenildi.