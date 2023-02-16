- Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Parlamentosu'nda devam eden oturumu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak ve sloganlar atarak sabote etti.

- Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti

STRASBOURG - Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Parlamentosu'nda devam eden oturumu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak ve sloganlar atarak sabote etti.

Fransa'nın Strazburg şehrinde Avrupa Parlamentosu'nda Genel Kurul oturumları devam ederken, ziyaretçi balkonuna gelen bir grup terör örgütü PKK destekçisi AP'de devam eden ekonomi konulu oturumu sabote etti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak sloganlar atan terör örgütü yandaşları, oturumun askıya alınmasına neden oldu. Genel Kurul salonunda bağırmaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından cam balkonda eyleme devam etti. AP güvenlik birimleri eylemcilere müdahale etti, ancak camların kırılma riski ve yaralanma tehlikesine karşı AP üyeleri salondan çıkarıldı.

AP Başkanı Roberta Metsola eyleme sert tepki gösterdi. Güvenliğin sağlanmasının ardından yeniden başlatılan oturumu açan Metsola, "Bildiğiniz gibi bu sabah Genel Kurulda bir güvenlik sorunu yaşadık. Şahıslar parlamentoya ziyaretçi olarak girdiler. Misafirlere ayrılan kısımda bir gösteri yaptılar ve dışarı çıkma emirlerini dikkate almadılar. Bu gösteri sırasında ciddi yaralanma riski vardı ama bu olmadı. Sonuç itibariyle tüm göstericiler AP binasını terk etti. Güvenlik servisimiz harika çalıştı. Zor şartlarda başarılı bir iş çıkardılar" dedi.

"Umdukları reklamı yapmayacağım"

AP'nin ifade özgürlüğünü ve gösteri hakkı için savaştığına dikkat çeken Metsola, "Ama her gösteri kurallara uymak zorundadır. Demokratik oturumları engelleyemez. Parlamentonun ilgisini böyle çekemezler. Biz açık ve erişilebilir bir parlamentoyuz ama konuları sakince münazara ederiz ve karara bağlanır ama bunu tehdit altında yapmayız" dedi.

Metsola ortamı yatıştırmak için kendisine destek olan AP Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük'e de kürsüden bizzat teşekkür etti. Eylem nedeniyle yapılamayan oturumların ertelenmesine karar verildi.

Öte yandan terör örgütü PKK, 2002'den bu yana Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alıyor.