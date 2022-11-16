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Terör örgütü PKK'dan kaçan genç kızın tecavüz itirafı tüyleri diken diken etti

Güncel Haberler

Yapılan operasyonlar sonrası terör örgütü PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Kandırıldıktan sonra dağa çıkarılan ve daha sonra bir fırsatını bulup örgütten kaçan gençlerin anlattıkları ise adeta ibretlik...

Yapılan operasyonlar sonrası terör örgütü PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Kandırıldıktan sonra dağa çıkarılan ve daha sonra bir fırsatını bulup örgütten kaçan gençlerin anlattıkları ise adeta ibretlik...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

PKK Güncel Haberler

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