Terör Mağduru Aileler Yeni Yıla Evlat Hasretiyle Giriyor

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtip, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini başlatan aileler, yeni yıla buruk giriyor. 8 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 5 yıldır burada evlat nöbetimizi sürdürüyoruz. Aileler olarak hiçbir zaman yılmadık. Hepimiz burada umutluyuz. Tek temennimiz yeni yılda evlatlarımıza kavuşmuş olmak dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1576 gündür devam ediyor. Bu süreçte 376 aileden 46'sı evladına kavuştu. 2024'e sayılı günler kala ailelerin tek dilekleri yeni yılda evlatlarına kavuşmak oldu. 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 2023'ün de buruk geçtiğini belirterek, 5 yıldır burada evlat nöbetimizi sürdürüyoruz. Aileler olarak hiçbir zaman yılmadık. Hepimiz burada umutluyuz. Tek temennimiz yeni yılda evlatlarımıza kavuşmuş olmak. Evlatlarımızı istiyoruz. HDP buradan kepenk kapatarak kaçtı. İsim değiştirebilirler ama onlar hala aynı partidir. Biz burada sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Yeni yılı da buruk geçirmek istemiyoruz. İnşallah en kısa sürede evlatlarımıza kavuşuruz. 2023 yılı bizim için buruk geçti. İnşallah 2024 hepimize hayırlı olur ve hepimiz evladımıza kavuşuruz diye konuştu.

'İNŞALLAH 2024 BİZE UMUTLU GELİR'

Van'da 2012'de 15 yaşında kaçırılan kızı Şeyma için eylemini sürdüren Nazlı Sancar ise yeni yılı evlatlarına kavuşma dileğiyle beklediklerini ifade ederek, İnşallah tüm aileler olarak 2024'te evlatlarımıza kavuşacağız. Umutlu bir şekilde burada bekliyoruz. Kararlıyız. Biz burada haklı olarak çocuklarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Biz burada siyaset için değil, sadece evlatlarımız için oturmuşuz. HDP'li milletvekillerinin çocukları neden dağda değil Fakirlerin çocuklarını dağa götürüp kurşunların önüne atıyorlar. İnşallah yeni yılda evlatlarımıza kavuşacağız. Kızım, 2012'den beri senin peşindeyim. Beni duyuyorsan gel teslim ol ifadelerini kullandı. (DHA)