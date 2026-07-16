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Terme'de 15 Temmuz anma programı

Terme'de 15 Temmuz anma programı
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Samsun'un Terme ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda Kur'an tilaveti, dualar, mehteran gösterisi ve sinevizyon sunumu yapıldı; programa kaymakam, belediye başkanı, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Terme Müftüsü Ömer Ergül'ün yaptığı duanın ardından Terme Halk Eğitimi Merkezi Mehteran takımı sahne aldı. Ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
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