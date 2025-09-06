Haberler

Terme Belediyesi Okulları Yeni Eğitim Yılına Hazırlıyor

Terme Belediyesi Okulları Yeni Eğitim Yılına Hazırlıyor
Terme Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim almasını sağladı.

Terme Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için okullarda çalışma yürüttü.

Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul yollarındaki bozuklukları onardı. Bahçelerde ot temizliği ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Oyun alanları ve okul bahçelerindeki düzenlemelerle öğrencilerin daha güvenli alanlarda vakit geçirmesi sağlandı.

Okulların açılmasına kısa süre kala bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, eğitim kurumlarını yeni döneme hazır hale getirdi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yapılan çalışmaların öğrencilerin huzurlu şekilde eğitim hayatına başlaması için önem taşıdığını belirtti.

Kul, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Amacımız, öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim yılına pırıl pırıl okullarda başlamasıdır." ifadelerini kullandı.

