Üye Girişi
Haberler

Terme Belediyesi'nden Yolda Düzenleme Çalışması

Terme Belediyesi'nden Yolda Düzenleme Çalışması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi, Oğuzlu ve Kocamanbaşı mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmalarına başladı. Başkan Şenol Kul, yolun kısa süre içerisinde asfaltlanacağını belirtti.

Terme Belediyesi, Oğuzlu ile Kocamanbaşı mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Terme Belediyesi ekipleri, Oğuzlu ve Kocamanbaşı mahallelerini bağlayan yolda asfalt öncesi düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Oğuzlu-Kocamanbaşı bağlantı yolu da bu hedef doğrultusunda asfaltlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazır hale getirilecek. İlçemizin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet sunmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kul, çalışmaların hızla tamamlanarak yolun kısa süre içerisinde asfaltlanacağını ve halkın kullanımına sunulacağını vurgulayarak, "Altyapı ve üstyapı çalışmalarında mahallelerin ihtiyaçlarına öncelik vererek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Fen işleri ekiplerinin düzenli olarak yürüttüğü yol çalışmalarıyla kentin birçok noktasında ulaşım kalitesinin yükseltilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlanıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel

Yerel Haberler Şenol Kul Politika Ulaşım Güncel Yaşam Terme

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
'Şehit kokusu' parfümü satan din tüccarına ceza! İşte ödeyeceği rakam

"Şehit kokusu" parfümü satan din tüccarına ceza! İşte ödeyeceği rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });