Hava sıcaklıkları düşünce termal tesislerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Yalova'nın Termal ilçesinde, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artarak termal tesislerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Yaz aylarında konaklama oranı yüzde 60 civarındayken, kış aylarında tatilciler doğayla iç içe vakit geçiriyor.

YALOVA'nın kaplıcaları ile ünlü ilçesi Termal'de, sıcaklıkların düşmesi ile birlikte hareketli günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen ilçede, termal tesislerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Termal turizmin önde gelen kentlerinden Yalova, hava sıcaklıklarının düşmesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Termal ilçesinde, hareketli günler yaşanıyor. Adını kaplıcalarından alan ilçede, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle birlikte 5 bin yatak kapasitesine sahip tesislerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, şifalı sulardan yararlanırken; 96 yıl önce Atatürk'ün verdiği talimatla kurulan Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzesi 'Atatürk Arboretumu'nun da bulunduğu bölgede tatilciler doğayla iç içe vakit geçiriyor.

'İNSANLAR DAHA ÇOK GÜNÜBİRLİK ZİYARET EDİYOR'

Termal kaplıcaların hem şehir merkezinde hem de doğanın içinde yer aldığını, ayrıca ulaşım rahatlığı nedeniyle de tercih edildiğini söyleyen Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, yaz aylarındaki doluluk oranlarının yüzde 60 olduğunu belirterek, "Yaz aylarında doluluk oranımız güney bölgelerine göre biraz daha düşük. İnsanlar daha çok günübirlik ziyaret ediyor, konaklamadan ziyade. Günübirlik ziyaretlerimiz yaz aylarında daha fazla. Konaklama olarak yüzde 60'larda geçirdik yaz ayını" dedi.

'ERKEN REZERVASYONLA HAFTALAR ÖNCESİNDE DOLMAYA BAŞLIYOR'

Havaların soğumasıyla birlikte misafirlerin kaplıcalara ilgisinin arttığını söyleyen Topsöğüt, "Hafta içi ve hafta sonları önemli. İnsanlar yakın yerlere gitmek istediği için hafta sonları doluluk oranlarımız daha yüksek oluyor. Erken rezervasyonlarla haftalar öncesinde dolmaya başlıyor. Hafta içi doluluk oranımız düşük geçiyor bu süreç içinde. Yaz ayı doluluk oranımıza istinaden şu anda yüzde 80 doluluk oranıyla devam ediyoruz. Tabii bu tatil süreçlerinde de yüzde 100'ün üzerine çıkıyor" diye konuştu.

