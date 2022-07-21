Tercüman Kavakcı'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu görevi ifade eden müvekkilini hedef aldığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu duyurdu.

Tunç'un paylaşımında yer verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışmanı olarak görev yaptığı, üniversite öğrenimini ise yurt dışında tamamladığı aktarıldı.

Buna rağmen Kavakcı hakkında son zamanlarda, kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle aleyhinde sistematik kampanyalar yürütüldüğü ifade edilen dilekçede, nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşımı ve yorumlarla kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun da Kavakcı'nın kişilik haklarına saldırı oluşturan beyanlarda bulunduğu aktarılan dilekçede, "Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle 'tehdit', 'nefret' ve 'ayrımcılık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Kavakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.