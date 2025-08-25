Tepeüstü Mahallesi'nde Atıksu Hattı Çalışmaları Tamamlandı

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi Tepeüstü Mahallesi'nde 2 bin metre uzunluğunda atıksu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar, çevre kirliliği ve halk sağlığı sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesi'nde başlatılan 2 bin metre uzunluğundaki atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal Tepeüstü Mahallesi'nde uzun yıllardır açıktan Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına akarak çevre kirliliği, kötü koku ve çeşitli risklere yol açan atıksu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Çalışmalar çerçevesinde 2 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşendi.

Yürütülen çalışmalarla yeni yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısı ihtiyacı da karşılandı.

Yapılan düzenlemeyle atıksu mahalle dışına yönlendirildi. Böylece hem çevre hem de halk sağlığı açısından önemli bir sorun ortadan kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
