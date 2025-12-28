Eskişehir'de yılbaşı öncesi geniş çaplı denetim yapıldı

Tepebaşı ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat alanlarında yaklaşık 400 personelin katıldığı geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesinde bulunan umuma açık eğlence ve istirahat alanlarında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda İl Tarım Orman Müdürlüğü, ?Eskişehir Defterdarlığı, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, ?Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü, ?İl Sosyal Güvenlik Kurumu ve ?İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü personellerinin katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 350'si emniyet personeli olmak üzere 400 personel görev aldı.

Çok sayıda noktada yaya ve sabit olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 1328 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kimlik sorgulamalar neticesinde, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramalarında 1 kişiden 11 adet sentetik hap, 1 kişiden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Denetim yapılan 85 farklı umuma açık eğlence ve istirahat mekanında, İl Defterdarlığı görevlileri tarafından adisyon düzenlemediği belirlenen 4 işletmeye 58 bin 400 TL, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından canlı müzik izin belgesi bulunmamasına rağmen müzik yayını yapan 1 işletmeye 334 bin TL para cezası yazıldı.

Ayrıca mesul müdür bulundurmayan 1 işletme ve canlı müzik izni olmayan 1 işletme hakkında tutanak düzenlenirken, tarım işletme kayıt belgesi bulunmayan 2 işletmeye 7 gün süre verildi.

Sabit denetim noktalarında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise denetlenen 95 araçtan 7'sine farklı maddelerden toplamda 20 bin 733 TL para cezası yazıldı.