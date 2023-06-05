Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yağmur ve şükür duası etkinliklerine katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Satılmışoğlu, Oklubalı ve Nemli mahallelerinde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası etkinliklerine katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, vatandaşlar ile selamlaşırken dualarının kabul olması temennisinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Satılmışoğlu, Oklubalı ve Nemli mahallelerinde yağmur ve şükür duası etkinliklerine katılarak vatandaşlar ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hemen her fırsatta vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Ataç Satılmışoğlu, Oklubalı ve Nemli mahallelerinde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duasına katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, Satılmışoğlu ve Nemli mahallelerinde gerçekleşen etkinliğe katılan vatandaşlar ile tek tek selamlaşırken dualarının kabul olması temennisinde bulundu. Başkan Ataç'a ziyaretlerinde Satılmışoğlu Mahalle Muhtarı Sinan Sivrikaya ve Nemli Mahalle Muhtarı İbrahim Koçhan eşlik ederek mahallelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oklubalı'nda da yoğun ilgi

Başkan Ataç Oklubalı Mahallesindeki yağmur ve şükür duası etkinliğine de katılarak mahalle sakinleri ile buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte her yaştan vatandaş Başkan Ataç'a yoğun ilgi gösterdi. Oklubalı Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu, Başkan Ataç'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek katılımından dolayı teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar burada Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Ataç: "Dualara ortak olduk"

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim için çok değerli. Üreticilerimiz de zor günlerden geçiyor. O yüzden yağmur ve bereket için yapılan bu etkinlikler çok önemli. Biz de vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bereket için edilen dualara ortak olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

Başkan Ataç'a ziyaretlerinde Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Tutucu ve mahalle muhtarları eşlik etti. - ESKİŞEHİR