Tepebaşı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 60 gözaltı kararı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, operasyon sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, görevinin başında olduğunu ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da gözaltına alınan kişilerin daha önce ifadelerine başvurulmuş kişiler olduğunu söyledi.

'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, operasyona ilişkin belediye binasında gazetecilere açıklama yaptı. Görevinin başında olduğunu belirten Ataç, "Bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını düzgün olarak takip edeceğiz" dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da operasyonda gözaltına alınan kişilerin daha önce bu konuda ifadelerine başvurulmuş kişilerden oluştuğunu söyledi. Hukuki süreci yakından takip ettiklerini anlatan Yalaz, "Bu soruşturmanın yeni başlamış bir soruşturma olmadığını, dosyada herhangi bir gizlilik kararının bulunmadığını, uzun süredir dosyanın soruşturması itibarıyla mevcut haliyle sürmekte olduğunu belirtmek isteriz. Bugün şafak operasyonuyla gözaltına alınan arkadaşlarımız, daha önce de bu dosya kapsamında çağrılmak suretiyle ifade vermiş kişilerdir. Bu nedenle bugün şafak operasyonu yapılmış olmasının hukuki düzlemde karşılığı yoktur. Bunun yanı sıra sürecin hukuki şekilde sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, bugün gözaltında olan arkadaşlarımızla ve aileleriyle irtibat halinde hukuki süreci avukatlarımızla birlikte takip ettiğimizi, hukuki sürece saygılı olduğumuzu ve herkesin de hukuki sürece saygılı olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamada Yalaz ve Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
