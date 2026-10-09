Haberler

Tennessee'de idamda çift doz ilaca rağmen hayatta kalan Christa Pike yürümeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tennessee'de 30 Eylül'de iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan idam mahkumu Christa Pike'ın yardımla yürümeye ve yemek yemeye başladığı belirtildi. Avukatları Pike'ın travma yaşadığını, Vali Lee'ye cezasının müebbet hapse çevrilmesi çağrısı yapıldığını duyurdu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan idam mahkumu Christa Pike'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yeniden yürümeye ve yemek yemeye başladığı belirtildi.

Pike'ın avukatları yaptıkları açıklamada, hastanede tedavisi süren mahkumun yardım alarak yürümeye başladığını ve ilk kez yemek yiyebildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Fiziksel iyileşmesi olağanüstü olsa da yaşadığı olayın uzun vadeli etkileri konusunda hala önemli sorular var. Christa, başarısız bir idam girişiminden kurtulmanın yol açtığı derin psikolojik travmayla başa çıkmaya çalışıyor. Buna, öleceğine inanmanın getirdiği dehşet, acı ve belirsizlik de dahil." ifadelerine yer verildi.

Tennessee Valisi Bill Lee'ye Pike'ın idam cezasını müebbet hapse çevirme çağrısı yapılan açıklamada, "(Pike) Başka bir idam girişimine daha maruz kalmamalı." görüşü paylaşıldı.

Pike'ın başarısız infazı

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Kaynak: AA
Hülya Avşar'a Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’ndan erken doğum günü sürprizi: İkinizi de çok seviyorum

Hülya Avşar’dan Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’na: İkinizi de çok seviyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

Hayvana eziyet eden adama unutamayacağı ders
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Şüphelilerin hali dikkat çekti

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Sevkte dikkat çeken görüntü
Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar” müzikalinde

Hülya Avşar'ın başrol olduğu müzikale sürpriz oyuncu: Rolü belli oldu
TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

TMSF bir şirkete daha kayyum olarak atandı
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....